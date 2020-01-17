Роскачество порекомендовало не использовать уличные банкоматы из-за действий мошенников





Зачастую мошенники размещают на банкоматах подложные клавиатуры либо картоприёмник. Это позволяет им считывать информацию с магнитной ленты и фиксировать ПИН-код. Роскачество отмечает, что посторонние приспособления можно обнаружить с помощью самостоятельного осмотра. Их крепят скотчем либо клеем, поэтому между поверхностью и устройством имеются зазоры.При этом самостоятельно снимать посторонние элементы нельзя, подчеркивают в Роскачестве. Важно отойти на безопасное расстояние и рассказать о собственных подозрения сотрудникам банка. Тем, кто уже воспользовался картой в подозрительном банкомате, нужно тут же сообщить о произошедшем сотрудникам финучреждения и заблокировать ее.