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Роскачество порекомендовало не использовать уличные банкоматы из-за действий мошенников

Роскачество рекомендовало не использовать уличные банкоматы. Важно проверять их на присутствие особых считывающих устройств, чтобы избежать кражи средств с карты.

Зачастую мошенники размещают на банкоматах подложные клавиатуры либо картоприёмник. Это позволяет им считывать информацию с магнитной ленты и фиксировать ПИН-код. Роскачество отмечает, что посторонние приспособления можно обнаружить с помощью самостоятельного осмотра. Их крепят скотчем либо клеем, поэтому между поверхностью и устройством имеются зазоры.

При этом самостоятельно снимать посторонние элементы нельзя, подчеркивают в Роскачестве. Важно отойти на безопасное расстояние и рассказать о собственных подозрения сотрудникам банка. Тем, кто уже воспользовался картой в подозрительном банкомате, нужно тут же сообщить о произошедшем сотрудникам финучреждения и заблокировать ее.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:23

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