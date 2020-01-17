Сати Казанова приняла участие в фотосессии в блузе с дерзким декольте без лифчика

Певица продемонстрировала привлекательную фигуру на новом кадре, для которого позирует в легкой блузе с леопардовым принтом и декольте до талии. Образ артистка дополнила обилием украшений и отказалась от лифчика. В своем посте Сати Казанова призналась, что она все чаще замечает, что не соблюдает общепринятые приличия, например, удерживает себя от улыбки или дежурных фраз.Звезда считает, что это забирает массу энергии, поэтому люди из глубинки кажутся ей более свободными. Она считает жителей деревень любой страны простыми в общении и настоящими в выражении себя. Артистка рассказала, что во время поездки в Индию она захотела подарить кое-что особенному человеку, но он отказался, но от этой честности артистка не обиделась, а рассмеялась. В комментариях поклонники согласились с мнением о том, что в мегаполисах не хватает подобной прямоты.