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Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно за три месяца беременности похудела на 15 килограммов

Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно продолжает делиться с поклонниками подробностями своего "интересного положения". Недавно жена Иосифа Оганесяна призналась, что похудела за три месяца на 15 килограммов, а причиной тому она считает токсикоз.
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно за три месяца беременности похудела на 15 килограммов

Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно в своем микроблоге в Instagram поделилась с поклонниками подробностями того, как проходит ее беременность. Супруга Иосифа Оганесяна сама удивлена, ведь обычно девушки в таком положении набирают вес, а вот она худеет. По словам будущей мамочки, за три месяца она уже сбросила около 15 килограммов, причем ничего специально для этого не делала.

Главной причиной стремительного похудения Саша Черно назвала токсикоз. Она отметила, что постоянно чувствует себя плохо, не может нормально питаться или даже просто подойти к холодильнику. Такое положение действует на беременность негативно, по словам врачей, добавила проектантка. Из-за того, что мать теряет вес, ребенок не получает в должной степени те витамины и вещества, которые ему необходимы.

Поклонники поспешили поддержать Сашу Черно и посоветовали ей сильно не переживать из-за происходящего, ведь все пройдет. Этот период просто нужно переждать, уверяют фолловеры, а лишние переживания могут навредить будущей мамочке и малышу.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:57

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