Валерий Сюткин мечтает об еще одном ребенке от молодой супруги





Валерий Сюткин старше своей супруги Виолы на 17 лет, но пара счастлива в браке уже 26 лет. В 1996 году у них родилась дочь, которую назвали в честь матери, а после получения зарубежного образования она стала исполнительным продюсером фестиваля “Черешневый лес”. От первого брака у музыканта есть взрослый сын, работающий в туристическом бизнесе. Валерий Сюткин уже является дедушкой, имея внучку Василису, но не перестает мечтать о третьем ребенке. Певец уверен, что его жена сможет забеременеть естественным путем, поэтому пара не намерена обращаться за услугами к суррогатной матери.В интервью “Собеседнику” Валерий Сюткин отметил, что год Крысы уже подарил ему дочь, поэтому он надеется на прибавление в семье в 2020 году. При этом пол будущего ребенка для него не важен.