АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.66 USD 61.57
Курс валют на 17.01.2020

Валерий Сюткин мечтает об еще одном ребенке от молодой супруги

Валерий Сюткин мечтает, чтобы его молодая супруга родила ему еще одного ребенка. Музыкант уверен, что у нее получится забеременеть естественным путем.

Валерий Сюткин старше своей супруги Виолы на 17 лет, но пара счастлива в браке уже 26 лет. В 1996 году у них родилась дочь, которую назвали в честь матери, а после получения зарубежного образования она стала исполнительным продюсером фестиваля “Черешневый лес”. От первого брака у музыканта есть взрослый сын, работающий в туристическом бизнесе. Валерий Сюткин уже является дедушкой, имея внучку Василису, но не перестает мечтать о третьем ребенке. Певец уверен, что его жена сможет забеременеть естественным путем, поэтому пара не намерена обращаться за услугами к суррогатной матери.

В интервью “Собеседнику” Валерий Сюткин отметил, что год Крысы уже подарил ему дочь, поэтому он надеется на прибавление в семье в 2020 году. При этом пол будущего ребенка для него не важен.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи рассказали, как распознать рак носа и придаточных пазух на ранних…
Телеведущая Ольга Орлова показала пышную грудь в цепях в платье с глубоким…
Искусственный интеллект допустил, что на Земле было меньше массовых вымираний, нежели считалось…
Меган Маркл уволила сотрудников своей британской…
В Москве СК начал проверку инцидента с ударившим преподавателя…
Звезда «Дом-2» Таня Строкова накинулась на Яну…
Сати Казанова приняла участие в фотосессии в блузе с дерзким декольте без…
Xiaomi разработала тест для проверки родословной и генетики домашних…
В Красноярском крае 6 человек пострадали в тройном…
Сотрудники ООН рассказали об экстремальных погодных условиях в 2020…
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова уличила Юлию Белую в связи с Захаром…
Валерий Сюткин мечтает об еще одном ребенке от молодой…
В Великобритании самой дорогой стала монета с изображением короля Эдуарда…
Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой…
Алене Водонаевой пригрозили Центром «Э» за слова о родах у «нищих…
Марка Jeep представляет «зимний пакет» для всех…
NASA: Пять крупных астероидов приблизятся к Земле 18-19…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно за три месяца беременности похудела на 15…
Эксперты рассказали о вкусных продуктах, способствующих…
Японские ученые нашли способ борьбы с проблемой “старческого” запаха тела после 40…
Ольга Бузова VS Анастасия Костенко: Топ-5 одинаковых подарков футболиста Дмитрия…
В интернете распространили первые изображения обновленного Volkswagen…
Терапевт Елена Власова: "Вода 19 января не сделает больного…
Потап шутливо прокомментировал "голое" фото Надежды…
Скорпионы могли быть первыми существами, ступившими на сушу -…
Ренате Литвиновой выписали двойной штраф после ДТП в…
Врачи назвали пять сезонных продуктов для повышения сексуальной…
Певец Шура прокомментировал слова звезды «Дом-2» Алены Водонаевой о…
Просмотреть все новости