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Ольга Бузова VS Анастасия Костенко: Топ-5 одинаковых подарков футболиста Дмитрия Тарасова

Большинство поклонников ведущей реалити «Дом-2» Ольги Бузовой давно заметили, что после расставания с ней Дмитрий Тарасов не бросил свои привычки. Выяснилось, что своей супруге Анастасии Костенко он преподносит такие же подарки, как и бывшей.
Ольга Бузова VS Анастасия Костенко: Топ-5 одинаковых подарков футболиста Дмитрия Тарасова

Отношения между Ольгой Бузовой и Дмитрием Тарасовым развивались стремительно и были красивыми, как в кино. Они постоянно делали сюрпризы друг другу. Однако сказка закончилась, как утверждают некоторые, после появления в жизни Дмитрия Тарасова теперь уже его жены Анастасии Костенко.

За год до расставания Дмитрий Тарасов подарил Ольге Бузовой Mercedes-AMG GLE 63 Coupe, который стоил примерно 8 миллионов рублей. Во время развода певица хотела отдать бывшему мужу деньги за машину, но он все равно потребовал ключи обратно. Примечательно, что через время за рулем похожего автомобиля была замечена Анастасия Костенко.

На День влюбленных Тарасов преподнес Бузовой сумку от известного бренда Chanel, которая стоила больше 200 тысяч рублей. Тогда она благодарила любимого за презент в личном блоге. Практически такую же сумку футболист купил и Анастасии Костенко.

Всегда старался радовать Тарасов избранницу воздушными шариками с цветами. Подобные сюрпризы он устраивает и для Анастасии, а на
пять лет со дня знакомства Дмитрий Тарасов подарил Ольге Бузовой букет, который был не просто гигантским, но и достигал человеческого роста. Такие же цветы получила Анастасия Костенко будучи беременной во второй раз.

Вместе с Бузовой Тарасов запел. Он посвятил любимой композицию «Моя». Не оставил добрую традицию Дмитрий и с Анастасией, исполнив песню «Мота» «Понедельник-вторник».

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:40

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