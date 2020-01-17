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Врачи рассказали, как распознать рак носа и придаточных пазух на ранних стадиях

Постоянная заложенность носа может свидетельствовать не о хроническом насморке, а куда более опасном заболевании. Врачи рассказали, как распознать рак носа, а также придаточных пазух на ранних стадиях.

Опухоль онкологического характера может возникнуть в различных частях тела, в том числе, в носу или в пазухах, которые представляют собой заполненные воздухом полости. В зоне риска находятся представители сильного пола в возрасте от 40 лет, которые имеют такую вредную привычку как курение.

Часто пациент может объяснить свой хронически насморк обычной простудой или синуситом. Врачи рассказали о трех симптомах, на которые следует обратить внимание, чтобы исключить возможность развития ракового заболевания. Насторожить при сморкании должна кровь в выделениях и болевые ощущения в пространстве между зубами и носом. Кроме этого, опасным симптомом является длительная заложенность носа, который не удается «пробить» никакими средствами. При любых изменениях или необычных проявлениях при насморке следует обратиться к врачу.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:18

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