Врачи рассказали, как распознать рак носа и придаточных пазух на ранних стадиях





Опухоль онкологического характера может возникнуть в различных частях тела, в том числе, в носу или в пазухах, которые представляют собой заполненные воздухом полости. В зоне риска находятся представители сильного пола в возрасте от 40 лет, которые имеют такую вредную привычку как курение.Часто пациент может объяснить свой хронически насморк обычной простудой или синуситом. Врачи рассказали о трех симптомах, на которые следует обратить внимание, чтобы исключить возможность развития ракового заболевания. Насторожить при сморкании должна кровь в выделениях и болевые ощущения в пространстве между зубами и носом. Кроме этого, опасным симптомом является длительная заложенность носа, который не удается «пробить» никакими средствами. При любых изменениях или необычных проявлениях при насморке следует обратиться к врачу.