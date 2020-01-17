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Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства. На сегодня он занимает пост врио министра и пообщался с журналистами на тему своей дальнейшей работы.

Лавров предположил, что задавшая вопрос собеседница уже длительное время работает журналисткой. По этой причине, она сама понимает сложившуюся ситуацию.

«Видите, все засмеялись», - отметил реакцию журналистов Лавров.

Лаврову поручили временно исполнять обязанности главы МИД всего 3 дня назад, что он и делает. Он намерен стать участником конференции в Берлине, где будут рассматриваться вопрос, связанный с Ливией, которая намечена на 19 января. И.о. главы МИД отметил, что была запланирована встреча с Луиджи Ди Майо, коллегой из Италии. Ранее Сергей Лавров отметил предложение Владимира Путина относительно приоритета Конституции над интернациональным правом. Согласно словам врио главы МИД, ситуация совершенно не уникальна. Он обратил особое внимание на учащение случаев пренебрежения странами Запада самим термином «международное право».

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Политика / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:11

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