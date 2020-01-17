NASA: Пять крупных астероидов приблизятся к Земле 18-19 января





Согласно данным сотрудников Центра исследования околоземных объектов, астероид 2020 AH1 передвигается со скоростью около 28,9 тысяч километров в час, а его ширина составляет примерно 75 метров. Вскоре после этого объекта к Земле приблизится 2009 BH2 шириной 199 метров. По данным NASA, в этой космической группе он самый крупный. Его скорость движения составляет 64 тысячи километров/час. Также в субботу планируют зафиксировать астероид 2020 AQ3, диаметр которого на 90 метров меньше, чем у 2009 BH2. Пролетать около нашей планеты астероиды начнут в 7:30 утра, а приближение последнего будет в 16:07 по восточному поясному времени.В воскресенье 19 января максимально близко приблизится к планете четвертый космический объект 2020 AM3 (на 2,8 миллионов километров). Пятым астероидом, который пронесется возле Земли, станет YA5 2019. Согласно оценкам CNEOS, его диаметр 37 метров, а скорость – примерно 19 тысяч км/ч.