Японские ученые нашли способ борьбы с проблемой “старческого” запаха тела после 40 лет





Ученые выяснили, что характерный для стариков запах кожи появляется после 40 лет из-за выделения кожного газа. Он возникает, когда организм производит избыточное количество свободных радикалов в связи с расщеплением жиров из-за окислительных стрессов. Черная смородина зарекомендовала себя как мощный антиоксидант, который уменьшает негативное влияние данного процесса, что ведет к снижению выбросов газов. Представители Университета Токай и Университета Чичестера провели эксперимент с участием 14 добровольцев в возрасте 49-64 лет. В результате исследования выяснилось, что данная ягода способна уменьшить неприятный запах на 28-82%.Авторы работы считают, что полученные знания помогут людям в возрасте перестать стесняться запаха своего тела, что повысит самооценку. Иногда к неприятному аромату могут привести гормональные изменения, жаркая погода, диабет, избыточный вес и прием некоторых видов лекарств.