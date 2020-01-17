АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.66 USD 61.57
Курс валют на 17.01.2020

Японские ученые нашли способ борьбы с проблемой “старческого” запаха тела после 40 лет

Японские ученые нашли новый метод уменьшения “старческого” запаха тела человека после 40 лет. Выяснилось, что ягоды черной смородины могут сократить выбросы кожи на 28-82%.

Ученые выяснили, что характерный для стариков запах кожи появляется после 40 лет из-за выделения кожного газа. Он возникает, когда организм производит избыточное количество свободных радикалов в связи с расщеплением жиров из-за окислительных стрессов. Черная смородина зарекомендовала себя как мощный антиоксидант, который уменьшает негативное влияние данного процесса, что ведет к снижению выбросов газов. Представители Университета Токай и Университета Чичестера провели эксперимент с участием 14 добровольцев в возрасте 49-64 лет. В результате исследования выяснилось, что данная ягода способна уменьшить неприятный запах на 28-82%.

Авторы работы считают, что полученные знания помогут людям в возрасте перестать стесняться запаха своего тела, что повысит самооценку. Иногда к неприятному аромату могут привести гормональные изменения, жаркая погода, диабет, избыточный вес и прием некоторых видов лекарств.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно за три месяца беременности похудела на 15…
Эксперты рассказали о вкусных продуктах, способствующих…
Японские ученые нашли способ борьбы с проблемой “старческого” запаха тела после 40…
Ольга Бузова VS Анастасия Костенко: Топ-5 одинаковых подарков футболиста Дмитрия…
В интернете распространили первые изображения обновленного Volkswagen…
Терапевт Елена Власова: "Вода 19 января не сделает больного…
Потап шутливо прокомментировал "голое" фото Надежды…
Скорпионы могли быть первыми существами, ступившими на сушу -…
Ренате Литвиновой выписали двойной штраф после ДТП в…
Врачи назвали пять сезонных продуктов для повышения сексуальной…
Певец Шура прокомментировал слова звезды «Дом-2» Алены Водонаевой о…
Беременная Мила Йовович рассказала поклонникам о плохом…
В Свердловской области найден изумруд весом 0,5 кг и стоимостью $55…
Шестилетний сын Павла Воли пошел по стопам отца, рассказав…
Новое поколение Nissan Z может быть оснащено дизайном в…
Дмитрий Медведев выделил 127 млрд рублей на производство атомного ледокола…
Настасья Самбурская находится в поисках красивого и сильного…
Медики рассказали, в каких случаях антибиотики…
Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Шева проколола соски и показала результат…
"Я не знаю, где она": Отдыхающий в Таиланде Гоген Солнцев не намерен разводиться с Екатериной…
Появились фотографии нового кабриолета BMW 4…
Диетологи рассказали о правильном питании во время лечения…
В интернете распространили изображения первого электрического Hummer…
Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян с юмором отреагировали на слухи о…
Участник проекта "Дом-2" Захар Саленко познакомил Яну Шафееву со своей сестрой…
Около ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра астрономы нашли вторую…
Алексей Глызин рассказал о разрыве контракта с Аллой Пугачевой ради “Веселых…
Новая версия Mitsubishi Pajero Sport для РФ осталась без дизельного…
Просмотреть все новости