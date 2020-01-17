Японские ученые нашли способ борьбы с проблемой “старческого” запаха тела после 40 лет
Японские ученые нашли новый метод уменьшения “старческого” запаха тела человека после 40 лет. Выяснилось, что ягоды черной смородины могут сократить выбросы кожи на 28-82%.
Ученые выяснили, что характерный для стариков запах кожи появляется после 40 лет из-за выделения кожного газа. Он возникает, когда организм производит избыточное количество свободных радикалов в связи с расщеплением жиров из-за окислительных стрессов. Черная смородина зарекомендовала себя как мощный антиоксидант, который уменьшает негативное влияние данного процесса, что ведет к снижению выбросов газов. Представители Университета Токай и Университета Чичестера провели эксперимент с участием 14 добровольцев в возрасте 49-64 лет. В результате исследования выяснилось, что данная ягода способна уменьшить неприятный запах на 28-82%.
Авторы работы считают, что полученные знания помогут людям в возрасте перестать стесняться запаха своего тела, что повысит самооценку. Иногда к неприятному аромату могут привести гормональные изменения, жаркая погода, диабет, избыточный вес и прием некоторых видов лекарств.
Ученые выяснили, что характерный для стариков запах кожи появляется после 40 лет из-за выделения кожного газа. Он возникает, когда организм производит избыточное количество свободных радикалов в связи с расщеплением жиров из-за окислительных стрессов. Черная смородина зарекомендовала себя как мощный антиоксидант, который уменьшает негативное влияние данного процесса, что ведет к снижению выбросов газов. Представители Университета Токай и Университета Чичестера провели эксперимент с участием 14 добровольцев в возрасте 49-64 лет. В результате исследования выяснилось, что данная ягода способна уменьшить неприятный запах на 28-82%.
Авторы работы считают, что полученные знания помогут людям в возрасте перестать стесняться запаха своего тела, что повысит самооценку. Иногда к неприятному аромату могут привести гормональные изменения, жаркая погода, диабет, избыточный вес и прием некоторых видов лекарств.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:43