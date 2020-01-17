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Марка Jeep представляет «зимний пакет» для всех моделей

Марка Jeep презентовала «зимний пакет», ориентированный на все версии моделей своего производства. Кроссоверы американского бренда выпустят с индексом North Edition.
Марка Jeep представляет «зимний пакет» для всех моделей

На текущий момент уже все продукты Jeep могут быть куплены в новой версии за исключением Renegade. Последний в новом комплекте станет доступен лишь в марте. Марка получила репутацию компании, выпускающей транспорт для преодоления любого бездорожья. Бренд намерен завоевать потребителей, проживающих в условиях холодного климата, предлагая продукты в спецверсии North Edition.

«Когда приходит зимняя погода, модель от Jeep станет вам особенно близким другом», - рассказал Джим Моррисон, глава концерна FCA в регионе Северной Америки.

Отмечается, что в модификацию North Edition внедряют требуемые для зимних условий опции. Это сделает зимнее вождение более безопасным и приятным. Список опций будет включать подогрев кресел, руля, ковриков на полу, наружных зеркал и другие полезные технологические решения.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:06

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