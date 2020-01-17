Марка Jeep представляет «зимний пакет» для всех моделей





На текущий момент уже все продукты Jeep могут быть куплены в новой версии за исключением Renegade. Последний в новом комплекте станет доступен лишь в марте. Марка получила репутацию компании, выпускающей транспорт для преодоления любого бездорожья. Бренд намерен завоевать потребителей, проживающих в условиях холодного климата, предлагая продукты в спецверсии North Edition., - рассказал Джим Моррисон, глава концерна FCA в регионе Северной Америки.Отмечается, что в модификацию North Edition внедряют требуемые для зимних условий опции. Это сделает зимнее вождение более безопасным и приятным. Список опций будет включать подогрев кресел, руля, ковриков на полу, наружных зеркал и другие полезные технологические решения.