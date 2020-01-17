Искусственный интеллект допустил, что на Земле было меньше массовых вымираний, нежели считалось ранее
Ученые смогли использовать искусственный интеллект, чтобы изучить прошлое. Суперкомпьютер допустил, что массовых вымираний на Земле было меньше, чем считали ранее.
Специалисты думали, что океаны стали токсичными 375 миллионов лет назад, ведь они уничтожили многие морские виды. Последние опыты не показывают катастрофических изменений, а наблюдается постепенное снижение разнообразия в девонском периоде.
Шужун Шен с коллегами разработал специальную процедуру машинного обучения и изучения окаменелостей. С помощью суперкомпьютера Tianhe-2 специалисты рассмотрели людей, живших в определенном периоде. Эксперты сообщают, что уменьшение разнообразия все еще остается неясным, но оно распространено на весь период и не фиксируется на массовом вымирании. Ричард Бамбах еще в 2004 заявлял, что в позднем Девоне не происходило массового вымирания.
Существует много дебатов между учеными, так как формулировки данного события нет. Биологи предполагают, что это связано с большим увеличением вымирания вида за короткий период.
Специалисты думали, что океаны стали токсичными 375 миллионов лет назад, ведь они уничтожили многие морские виды. Последние опыты не показывают катастрофических изменений, а наблюдается постепенное снижение разнообразия в девонском периоде.
Шужун Шен с коллегами разработал специальную процедуру машинного обучения и изучения окаменелостей. С помощью суперкомпьютера Tianhe-2 специалисты рассмотрели людей, живших в определенном периоде. Эксперты сообщают, что уменьшение разнообразия все еще остается неясным, но оно распространено на весь период и не фиксируется на массовом вымирании. Ричард Бамбах еще в 2004 заявлял, что в позднем Девоне не происходило массового вымирания.
Существует много дебатов между учеными, так как формулировки данного события нет. Биологи предполагают, что это связано с большим увеличением вымирания вида за короткий период.
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 17:11