Певец Шура прокомментировал слова звезды «Дом-2» Алены Водонаевой о маткапитале





Напомним, что ранее после заявления Владимира Путина на Федеральном Собрании о том, что необходимо поддерживать семьи с детьми Алена Водонаева высказалась очень жестко. Она уверена, что граждане, отчаявшись, что не могут поднять свое материальное благосостояние, начнут массово рожать из-за увеличения материнского капитала.Музыкант Шура уверен, что такие высказывания вполне могут помочь Алене Водонаевой пробиться в политику. Тем не менее, музыкант утверждает, что в корне не согласен с подобными высказываниями теледивы. Артист отметил, что во время гастролей по России он видел очень много семей, которые хотели бы родить детей, но у них нет на это финансовых возможностей, и такое решение вполне может им помочь осуществить свою мечту.Высказывания Водонаевой вызвали в обществе резонанс, потому что экс-участница «Дом-2» не раз заявляла, что готова презирать русские семьи, которые живут в нищете и плодят таких же.