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Певец Шура прокомментировал слова звезды «Дом-2» Алены Водонаевой о маткапитале

Своими резкими высказываниями о материнском капитале и том, что все «быдло» начнет рожать Алена Водонаева, все больше привлекает к себе внимание со стороны общественности. Ее высказывания на этот счет прокомментировал Александр Медведев, который более известен, как певец Шура.
Певец Шура прокомментировал слова звезды «Дом-2» Алены Водонаевой о маткапитале

Напомним, что ранее после заявления Владимира Путина на Федеральном Собрании о том, что необходимо поддерживать семьи с детьми Алена Водонаева высказалась очень жестко. Она уверена, что граждане, отчаявшись, что не могут поднять свое материальное благосостояние, начнут массово рожать из-за увеличения материнского капитала.

Музыкант Шура уверен, что такие высказывания вполне могут помочь Алене Водонаевой пробиться в политику. Тем не менее, музыкант утверждает, что в корне не согласен с подобными высказываниями теледивы. Артист отметил, что во время гастролей по России он видел очень много семей, которые хотели бы родить детей, но у них нет на это финансовых возможностей, и такое решение вполне может им помочь осуществить свою мечту.


Высказывания Водонаевой вызвали в обществе резонанс, потому что экс-участница «Дом-2» не раз заявляла, что готова презирать русские семьи, которые живут в нищете и плодят таких же.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:57

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