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В Великобритании самой дорогой стала монета с изображением короля Эдуарда VIII

Стало известно о том, что золотую монету номиналом в один фунт с королем Эдуардом VIII, отрекшимся от престола, продали за 1,3 миллионов долларов. Монета, диаметр которой 22 миллиметра, стала самой дорогой в истории Великобритании.
В Великобритании самой дорогой стала монета с изображением короля Эдуарда VIII

Редкую монету приобрел у американского миллионера британский коллекционер. В этой сделке посредником выступил Королевский монетный двор. В мире у частных лиц на руках есть только две такие монеты. Король Эдуард VIII был дядей королевы Елизаветы II. Монеты с его портретом отчеканили, но они не поступили в оборот. Дело в том, что зимой 1936 года монарх отрекся от престола. Монарх правил всего десять месяцев, но не захотел быть представителем королевской семьи из-за своей возлюбленной Уоллис Симпсон. Ему нельзя было жениться на разведенной гражданке США, поэтому Эдуард VIII не был официально коронован.

Британцы проводят параллели в судьбе Эдуарда VIII и принца Гарри, который женился на экс-актрисе Меган Маркл. Супруги хотят жить на две страны – в Канаде и Великобритании. В начале года герцог Сассекский и его жена заявили о том, что слагают свои королевские полномочия. По словам подруг Меган Маркл, жизнь в Великобритании «уничтожала ее душу». Супруга принца Гарри не желает такой судьбы для своего сына Арчи, поэтому увезла его подальше от «токсичного окружения».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:18

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