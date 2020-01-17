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В интернете распространили первые изображения обновленного Volkswagen Tiguan

В интернете распространили первые снимки обновленного нового поколения кроссовера Volkswagen Tiguan. На основании размытого кадра был создан рендер для более детальной оценки автомобиля.
В интернете распространили первые изображения обновленного Volkswagen Tiguan

Авто станет отличаться более зрелым экстерьером, а также получит фронтальный обвес с укрупнённой решеткой. Художник показал новую версию Tiguan в кузове белого цвета как модификацию R-Line. Последнее указывает на комплектацию модели рядом спортивных элементов оформления. Примером может служить укрупнённый задний диффузор и 2 патрубка выхлопной системы. Имеется спойлер, более крупные колёсные диски и шильдик R-Line.

Помимо этого, новая версия Tiguan получит заднюю оптику в новом дизайне. Предположительно, название модели поместят прямо по центру задней двери, несколько ниже значка Volkswagen по аналогии с иными продуктами немецкого производителя. В соответствии с более ранними сообщениями, Tiguan сможет дебютировать несколько позднее, но всё же в 2020 году параллельно с прототипом массового Tiguan R. Последний, по мнению специалистов рынка, будет укомплектован турбированным силовым агрегатом на 2 л при мощности в 300 «лошадей». Работать он станет в паре с трансмиссией DSG, использующей двойное сцепление. Местом дебютного показа новинки может стать моторшоу в Женеве, запланированное на март текущего года.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:32

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