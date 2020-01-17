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Потап шутливо прокомментировал "голое" фото Надежды Дорофеевой

Потап шутливо прокомментировал внешний вид своей подопечной Надежды Дорофеевой после публикации “голого” фото в Instagram. Продюсер считает, что ей “скоро в порнухе надо будет сниматься”.

На новом снимке Дорофеева запечатлена отдыхающей топлес на пляже. Обнаженную грудь звезда прикрыла книгой, а в посте поддержала бизнес-тренера Джен Синсеро. Певица пожелала автору двигаться только вперед и ни в чем не сомневаться. Потап в шуточной манере прокомментировал кадр, после чего возмутился, чему она учит детей, а также задался вопросом, нравится ли Дантесу, что его жена “певичка”, завуалировав таким образом нецензурную брань. Многие поклонники не поняли сарказма продюсера и вступились за своего кумира, использовав колкие высказывания в адрес обидчика.

В комментариях фолловеры высказали свое восхищение фигурой Дорофеевой, а также похвалили ее смелость.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:18

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