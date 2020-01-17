Беременная Мила Йовович рассказала поклонникам о плохом самочувствии

Мила Йовович и ее супруг Пол Андерсон ждут рождение дочери. Актриса признается, что чувствует себя не очень хорошо, но часто мечтает о том, как возьмет малышку на руки. Знаменитости уже хочется быстрее вернуться к обычной жизни, самостоятельно надевать носки и ходить в спортзал.На своей странице в Instagram она написала, что до родов осталось две недели, рассказав о сложном периоде. У актрисы опухли лодыжки, она ощущает боль в бедрах и спине, часто ходит в туалет, плохо спит. Мила Йовович шутит, что если малышка окажется такой же беспокойной, как первенец, то семья не будет спать еще «несколько лет».Напомним, что Мила Йовович замужем третий раз. Шон Эндрюс был ее первым мужем, Люк Бессон вторым, а с третьим супругом, Полом Андерсоном, звезда до бракосочетания встречались 7 лет. Они воспитывают двух дочек Эву и Дашиэл.