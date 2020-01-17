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Врачи назвали пять сезонных продуктов для повышения сексуальной активности

Многочисленные исследования показывают, что правильно подобранный рацион питания может оказать влияние на повышение либидо в зимний период. Врачи назвали пять сезонных продуктов для повышения сексуальной активности в это время года.

У мужчин уровень тестостерона повышается от цинка, а также этот элемент оказывает влияние на возбуждение у прекрасного пола. По словам врачей, его значительное количество содержится в семечках тыквы. Мужчинам зимой советуют включить в рацион брюссельскую капусту. В ней есть особые компоненты, которые снижают женские гормоны в организме представителей сильного пола. В результате у мужчин усиливается половое влечение. Яблоки зимой полезны не только для всего организма человека, но и для его либидо. Этот фрукт содержит фенилэтиламин, отвечающий за сексуальное настроение.

По словам врачей, в холодное время года для увеличения сексуального желания нужно употреблять в пищу клубнику и гранат. Эти продукты богаты витамином С, который усиливает приток крови к половым органам. Как отметили представители издания «Слово и Дело», ягоды зимой выращивают в теплицах и их стоимость достаточно высокая, но клубника отлично поднимает либидо.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:00

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