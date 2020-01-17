Ренате Литвиновой выписали двойной штраф после ДТП в Москве





В собственный день рождения Рената Литвинова пострадала в ДТП, но артистка уже вернулась к работе. В своем микроблоге звезда опубликовала снимок из театра МХТ, где она участвует в спектакле по детективной пьесе “Свидетель обвинения”. В связи с активной творческой деятельностью актриса совершенно забыла оплатить старые штрафы. Согласно решению суда, куда подали иски МАДИ и АМПП, ей придется выплатить сумму в двойном размере — 6 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.После празднования дня рождения с друзьями Рената Литвинова пришла в церковь, где встретила живущего там кота. Артистка опубликовала снимок питомца, который греется на лежанке у батареи, в своем микроблоге.