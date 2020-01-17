Меган Маркл уволила сотрудников своей британской резиденции





Герцогиня Сассеская приняла решение проживать в Канаде. Дом, который находится на территории Виндзорского замка, теперь не нужен. У семьи был небольшой штат домашней прислуги. Двоих сотрудников – управляющую домом и уборщицу, работавших на постоянной основе, перенаправляют в пригородную резиденцию королевы, находящуюся возле коттеджа Фрогмор. Поваров, горничных, лакеев и садовников, работавших по найму, распустили, так как в их услугах не нуждаются.Сотрудники уверены, что Меган Маркл намерена не возвращаться в Лондон, ведь она легко смогла расстаться с персоналом, который подбирала самостоятельно. Они были шокированы такими новостями, так как очень гордились, что работают у избранницы принца Гарри.Напомним, что мятежные супруги дали понять, что желают сохранить права на Фрогмор. Пока королева Великобритании не планирует забирать свадебный подарок, но содержание дома, где никто не будет жить, обойдется дорого.