Настасья Самбурская находится в поисках красивого и сильного мужчины

Актриса сожалеет о том, что все приложения для флирта ей недоступны, поскольку ее блокируют за “использование фотографии известной личности”. При этом мужчины ей не отвечают, поскольку не верят, что с ними пытается познакомиться настоящая Настасья Самбурская. Сейчас звезда находится в поиске спутника жизни, в частности, ей нужен активный мужчина с развитой мускулатурой. Она назвала себя крупной женщиной с ростом 178 см. Также он должен быть “сильный духом” и предприимчивым, поскольку она не потерпит “тюфяка”, который будет валяться не диване. Возраст для Самбурской – не главное, но ее избранник обязательно должен быть красивым.В первую очередь актрису интересует личность в мужчине. Настасья Самбурская ищет партнера, чтобы они могли друг другу помогать и вдохновлять.