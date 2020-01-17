Эксперты рассказали о вкусных продуктах, способствующих долголетию





Специалисты напоминают, что к своему рациону необходимо относиться очень внимательно. Они советуют включить в него яркие овощи и фрукты. Натуральные пигменты, придающие цвет овощам, могут предотвратить онкологические заболевания. Долгожителями, у которых низкий уровень болезней сердца и рака, считаются окинавцы, которые следуют диете с большим количеством фруктов и овощей.Также в меню необходимо добавить шоколад, так как какао-бобы богаты антиоксидантами, которые снижают риски сердечно-сосудистых болезней. Если в продукте его не меньше 70% , то достаточно будет съедать один кубик в день. Рыба жирных сортов должна присутствовать в меню каждого человека. Она имеет омега-3, а также снижает риски появления инсультов, повреждений головного мозга и болезней сердца. Скумбрия, форель, лосось богаты витаминами A и D, которые нужны иммунной системе.Опыты доказывают, что систематическое употребление оливкового масла понижает риск инсультов и сердечно-сосудистых болезней благодаря фенолам, которые имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Люди, придерживающиеся средиземноморского питания, имеют на 20% выше шансов жить долго.