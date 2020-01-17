АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.66 USD 61.57
Курс валют на 17.01.2020

Эксперты рассказали о вкусных продуктах, способствующих долголетию

Эксперты считают, что продукты питания могут продлевать жизнь. Они рассказали о вкусной еде, которая способствует долголетию.

Специалисты напоминают, что к своему рациону необходимо относиться очень внимательно. Они советуют включить в него яркие овощи и фрукты. Натуральные пигменты, придающие цвет овощам, могут предотвратить онкологические заболевания. Долгожителями, у которых низкий уровень болезней сердца и рака, считаются окинавцы, которые следуют диете с большим количеством фруктов и овощей.

Также в меню необходимо добавить шоколад, так как какао-бобы богаты антиоксидантами, которые снижают риски сердечно-сосудистых болезней. Если в продукте его не меньше 70% , то достаточно будет съедать один кубик в день. Рыба жирных сортов должна присутствовать в меню каждого человека. Она имеет омега-3, а также снижает риски появления инсультов, повреждений головного мозга и болезней сердца. Скумбрия, форель, лосось богаты витаминами A и D, которые нужны иммунной системе.

Опыты доказывают, что систематическое употребление оливкового масла понижает риск инсультов и сердечно-сосудистых болезней благодаря фенолам, которые имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Люди, придерживающиеся средиземноморского питания, имеют на 20% выше шансов жить долго.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 15:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно за три месяца беременности похудела на 15…
Эксперты рассказали о вкусных продуктах, способствующих…
Японские ученые нашли способ борьбы с проблемой “старческого” запаха тела после 40…
Ольга Бузова VS Анастасия Костенко: Топ-5 одинаковых подарков футболиста Дмитрия…
В интернете распространили первые изображения обновленного Volkswagen…
Терапевт Елена Власова: "Вода 19 января не сделает больного…
Потап шутливо прокомментировал "голое" фото Надежды…
Скорпионы могли быть первыми существами, ступившими на сушу -…
Ренате Литвиновой выписали двойной штраф после ДТП в…
Врачи назвали пять сезонных продуктов для повышения сексуальной…
Певец Шура прокомментировал слова звезды «Дом-2» Алены Водонаевой о…
Беременная Мила Йовович рассказала поклонникам о плохом…
В Свердловской области найден изумруд весом 0,5 кг и стоимостью $55…
Шестилетний сын Павла Воли пошел по стопам отца, рассказав…
Новое поколение Nissan Z может быть оснащено дизайном в…
Дмитрий Медведев выделил 127 млрд рублей на производство атомного ледокола…
Настасья Самбурская находится в поисках красивого и сильного…
Медики рассказали, в каких случаях антибиотики…
Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Шева проколола соски и показала результат…
"Я не знаю, где она": Отдыхающий в Таиланде Гоген Солнцев не намерен разводиться с Екатериной…
Появились фотографии нового кабриолета BMW 4…
Диетологи рассказали о правильном питании во время лечения…
В интернете распространили изображения первого электрического Hummer…
Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян с юмором отреагировали на слухи о…
Участник проекта "Дом-2" Захар Саленко познакомил Яну Шафееву со своей сестрой…
Около ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра астрономы нашли вторую…
Алексей Глызин рассказал о разрыве контракта с Аллой Пугачевой ради “Веселых…
Новая версия Mitsubishi Pajero Sport для РФ осталась без дизельного…
Просмотреть все новости