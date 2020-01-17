Новое поколение Nissan Z может быть оснащено дизайном в ретро-стиле
Очередное поколение модели Nissan Z может получить дизайн в ретро-стиле. Авто будет оформлено в духе прошлых моделей, имеет «винтажную» фронтальную панель, а также квадратную радиаторную решетку с заметными круглыми фонарями.
Всего несколько месяцев назад компания Nissan отпраздновала 50-летие спорткара Z. Теперь появилась информация о появлении преемника 370Z. По неподтвержденным данным, новый продукт линейки Z выполнят в ретро-стиле. В частности, фронтальная зона будет взята у 240Z, тогда как размеры и общий силуэт спорткар унаследует от актуальных версий моделей.
В салоне ожидается появление элементов, характерных для моделей Sentra и Altima. Основным новшеством является внедрение системы мультимедиа, отсутствующей у текущего 370Z. При этом спорткар может получить более качественные материалы для отделки интерьера. Под капотом размещен двигатель V6 объёмом 3 л, работающий в паре с автоматической трансмиссией на 9 ступеней, но при этом не исключается появление механической трансмиссии. Вдобавок, возможно использование более «горячей» версии Nismo, генерирующей около 500 «лошадок». Труд над преемником модели 370Z сегодня продолжается. Зарубежные специалисты ожидают появления 2-дверной модели спустя 1,5-2 года, но в Nissan данная информация не подтверждается.
Всего несколько месяцев назад компания Nissan отпраздновала 50-летие спорткара Z. Теперь появилась информация о появлении преемника 370Z. По неподтвержденным данным, новый продукт линейки Z выполнят в ретро-стиле. В частности, фронтальная зона будет взята у 240Z, тогда как размеры и общий силуэт спорткар унаследует от актуальных версий моделей.
В салоне ожидается появление элементов, характерных для моделей Sentra и Altima. Основным новшеством является внедрение системы мультимедиа, отсутствующей у текущего 370Z. При этом спорткар может получить более качественные материалы для отделки интерьера. Под капотом размещен двигатель V6 объёмом 3 л, работающий в паре с автоматической трансмиссией на 9 ступеней, но при этом не исключается появление механической трансмиссии. Вдобавок, возможно использование более «горячей» версии Nismo, генерирующей около 500 «лошадок». Труд над преемником модели 370Z сегодня продолжается. Зарубежные специалисты ожидают появления 2-дверной модели спустя 1,5-2 года, но в Nissan данная информация не подтверждается.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:23