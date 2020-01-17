Шестилетний сын Павла Воли пошел по стопам отца, рассказав шутку





Оказалось, что шестилетний Роберт самостоятельно сочинил ее и рассказал родителям. На кадрах видно, что сын звезды стесняется происходящего, поэтому сбивается, но родители поддерживают его. Ляйсан Утяшева отметила, что ее супругу растет достойная замена, напророчив сыну карьеру в шоу-бизнесе. Павел Воля не рассказывает, кем мечтают стать его дети в будущем, поэтому поклонники не исключают, что мальчик пойдет по стопам отца.Недавно артист показал поклонникам кадр с пляжа, который сделал его сын. Артист посоветовал каждому рожать детей и везде брать их с собой, поскольку они начинают помогать фотографировать своих родителей, как только подрастают.