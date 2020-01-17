В Свердловской области найден изумруд весом 0,5 кг и стоимостью $55 тысяч





Находка сделана специалистами в процессе ведения работ на глубине 260 метров. Эксперты, осмотревшие минерал, относят его к первой категории цвета, при этом сорт у него второй. Подобные экземпляры не привлекаются к работе в ювелирном деле, поэтому находка пополнит запасы госфонда драгоценных камней. Шесть сотрудников шахты, нашедшие редкий изумруд, будут премированы.Известно, что в канун 2020 года на этом же предприятии сумели обнаружить не менее трех камней высокого качества, но в этих случаях максимальный ценник товара не превышал 20 тысяч долларов.