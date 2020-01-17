Скорпионы могли быть первыми существами, ступившими на сушу - Ученые





Специалисты в США, занимающиеся изучением окаменелостей, нашли останки, которые можно отнести к первому животному, ступившему на сушу – древнему скорпиону. Их и ранее считали первопроходцами, вышедшими из воды, а теперь благодаря новым окаменелостям можно узнать больше информации.Окаменевшие следы скорпиона, который жил 437 миллионов лет назад, ученые обнаружили в штате Висконсин в 1980-х годах. Его тело было длиной 2,5 сантиметра, он имел две клешни и хвост с жалом. Ученые были удивлены внутренней структурой особи, имевшей дыхательные пути, что говорит о возможности жить на суше. Также были найдены перикардинальные пазухи, которые соединили органы дыхания и кровеносную систему. Это говорит о том, что древние скорпионы, как и нынешние, могли дышать.