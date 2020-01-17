Появились фотографии нового кабриолета BMW 4 серии
В интернете распространили фото нового кабриолета BMW 4 серии. Иностранные порталы разместили снимки с проведения испытаний в кузове кабриолет.
Презентация нового продукта ожидается в конце текущего года. Предположительно, первым станут показывать купе, а затем появится родстер. При этом ранее появлялось много прототипов модели с камуфляжем. В сущности, купе остаётся тем же седаном 3-й серии, однако выделенное в отдельную линейку. Теперь большая часть матерчатой маскировки заменена на плёнку, однако оценить габариты и форму радиаторной решётки всё ещё сложно.
Помимо прочего, достаточно распространено мнение о том, что новинка получит элемент аналогичный тому, который используется в конструкции Concept 4. Экстерьер элемента в концепте получил неоднозначную реакцию. Предположительно, полное раскрытие оформления модели стоит ожидать только во время официальной презентации. Новинка будет оснащена тканевой крышей вместо жёсткой, что многие считают положительным решением, поскольку суммарная масса авто заметно уменьшится. Предположительно, в багажнике станет больше полезного пространства, поскольку мягкая крыша занимает существенно меньше места.
Презентация нового продукта ожидается в конце текущего года. Предположительно, первым станут показывать купе, а затем появится родстер. При этом ранее появлялось много прототипов модели с камуфляжем. В сущности, купе остаётся тем же седаном 3-й серии, однако выделенное в отдельную линейку. Теперь большая часть матерчатой маскировки заменена на плёнку, однако оценить габариты и форму радиаторной решётки всё ещё сложно.
Помимо прочего, достаточно распространено мнение о том, что новинка получит элемент аналогичный тому, который используется в конструкции Concept 4. Экстерьер элемента в концепте получил неоднозначную реакцию. Предположительно, полное раскрытие оформления модели стоит ожидать только во время официальной презентации. Новинка будет оснащена тканевой крышей вместо жёсткой, что многие считают положительным решением, поскольку суммарная масса авто заметно уменьшится. Предположительно, в багажнике станет больше полезного пространства, поскольку мягкая крыша занимает существенно меньше места.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:58