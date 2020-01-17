Медики рассказали, в каких случаях антибиотики противопоказаны
Антибиотики – это вещества, которые подавляют рост бактерий. Медики сообщили, что в некоторых случаях их прием может навредить здоровью человека.
Специалисты настаивают, что не нужно заниматься самолечением при болях в горле. Во время неконтролируемого приема антибиотиков возникает риск возникновения устойчивости бактерий к ним. Также нельзя принимать эти препараты в профилактических целях, что считается бесполезной мерой, которая может усугублять здоровье.
Медики сообщают, что антибиотики противопоказаны при синусите, который связан с воспалением слизистой оболочки носового прохода. Он вызывается инфекциями или возникает после насморка и гриппа. Во время зубной боли от такого лекарства тоже лучше отказаться. Бактерии редко вызывают воспаление зубного нерва, потому терапия антибиотиками положительного результата не даст.
Специалисты настаивают, что не нужно заниматься самолечением при болях в горле. Во время неконтролируемого приема антибиотиков возникает риск возникновения устойчивости бактерий к ним. Также нельзя принимать эти препараты в профилактических целях, что считается бесполезной мерой, которая может усугублять здоровье.
Медики сообщают, что антибиотики противопоказаны при синусите, который связан с воспалением слизистой оболочки носового прохода. Он вызывается инфекциями или возникает после насморка и гриппа. Во время зубной боли от такого лекарства тоже лучше отказаться. Бактерии редко вызывают воспаление зубного нерва, потому терапия антибиотиками положительного результата не даст.
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 14:06