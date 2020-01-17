Медики рассказали, в каких случаях антибиотики противопоказаны





Специалисты настаивают, что не нужно заниматься самолечением при болях в горле. Во время неконтролируемого приема антибиотиков возникает риск возникновения устойчивости бактерий к ним. Также нельзя принимать эти препараты в профилактических целях, что считается бесполезной мерой, которая может усугублять здоровье.Медики сообщают, что антибиотики противопоказаны при синусите, который связан с воспалением слизистой оболочки носового прохода. Он вызывается инфекциями или возникает после насморка и гриппа. Во время зубной боли от такого лекарства тоже лучше отказаться. Бактерии редко вызывают воспаление зубного нерва, потому терапия антибиотиками положительного результата не даст.