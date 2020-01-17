Игры для Xbox One на Android стали доступны во всем мире





Изначально оценить сервис имелась возможность только у ограниченного числа пользователей, проживающих на территории Великобритании и США. Не так давно компания-разработчик подтвердила старт работы Xbox Console Streaming в массовом режиме. Подключить его можно на территории любого региона мира, в котором реализуется консоль Xbox One. Получить все возможности сервиса можно путём регистрации в спецпрограмме. Важно иметь мобильное устройство, функционирующее под управлением Android версии 6.0 либо выше.Обязательной остаётся поддержка стандарта обмена данными Bluetooth 4.0. и контроллер от консоли. Минимальная скорость интернет-соединения оценивается в 5 Мб/с. Сотрудники Microsoft отмечают, что в случае входа в Xbox Console Streaming пользователи не смогут получить доступ к играм, созданным для Xbox 360 и оригинальной версии Xbox.