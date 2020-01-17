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Игры для Xbox One на Android стали доступны во всем мире

Игры для Xbox One, запускаемые на устройствах под управлением Android, теперь доступны для пользователей по всему миру. Добиться такого удалось благодаря использованию функционала Xbox Console Streaming, который в рамках бета-теста был запущен разработчиками Microsoft осенью 2019-го.
Игры для Xbox One на Android стали доступны во всем мире

Изначально оценить сервис имелась возможность только у ограниченного числа пользователей, проживающих на территории Великобритании и США. Не так давно компания-разработчик подтвердила старт работы Xbox Console Streaming в массовом режиме. Подключить его можно на территории любого региона мира, в котором реализуется консоль Xbox One. Получить все возможности сервиса можно путём регистрации в спецпрограмме. Важно иметь мобильное устройство, функционирующее под управлением Android версии 6.0 либо выше.

Обязательной остаётся поддержка стандарта обмена данными Bluetooth 4.0. и контроллер от консоли. Минимальная скорость интернет-соединения оценивается в 5 Мб/с. Сотрудники Microsoft отмечают, что в случае входа в Xbox Console Streaming пользователи не смогут получить доступ к играм, созданным для Xbox 360 и оригинальной версии Xbox.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:32

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