Терапевт Елена Власова: "Вода 19 января не сделает больного здоровым"





Елена Власова предупреждает, что начинать закаляться нужно постепенно, а не с крещенского купания, поскольку это несет свои риски. Приняв решение погрузиться в прорубь человек должен иметь подобный опыт, а также перед этим необходимо разогреть тело. К данной практике нужно подходить трезво во всех смыслах этого слова. Также погружаться в воду на Крещение запрещается пациентам с хроническими заболеваниями. Осложнения могут коснуться всех: от имеющих артрит или бронхит граждан до тех, кто перенес пневмонию.Для участия в крещенских обрядах человек должен обладать хорошим здоровьем, которое может подтвердить у врача. При наличии сомнений перед началом праздника рекомендуется проконсультироваться со специалистом.