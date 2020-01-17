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Samsung анонсировала беспроводной телевизор и первый саундбар

Во время выставки электроники CES-2020 компания Samsung показала беспроводной телевизор. Глава отделения дисплеев марки Хан Чон Хи рассказал, что устройство не имеет даже стандартного силового кабеля.

Питается устройство благодаря электромагнитной индукции. В настоящее время телевизор активно проверяется. Инженеры компании сумели разместить источник питания на расстоянии до 2 м при условии отсутствия препятствий. На сегодня детали о параметрах устройства не раскрываются, но самые первые модели войдут в премиум-сегмент, поэтому могут получить матрицы с разрешением 8K. Дополнительно был представлен первый саундбар, оснащенный технологией Q Symphony. Продукт под номером HQ-Q800T, использующий данную систему, имеет возможность подключения посредством порта HDMI к новому телевизору от южнокорейской компании.

Система станет функционировать как один продукт. Динамики ТВ обеспечат проигрывание параллельно с саундбаром, что даст возможность получить иммерсивный звук. Пользователям предложат особый музыкальный режим, активация которого на дисплее ТВ-панели откроет визуальные эффекты, отвечающие стилистике и темпам конкретного музыкального ряда.

Саундбар модели HQ-Q800T работает по типу акустической системы с каналами по архитектуре 3.1.2, используя беспроводной сабвуфер. Модель отличается поддержкой Acoustic Beam 2.0, которая гарантирует оптимизацию аудиодисперсии. Q Symphony не имеет совместимости с прошлыми продуктами Samsung. В 2020-м южнокорейский бренд намерен инициировать продажи сразу нескольких версий саундбаров. Дата начала продаж и стоимость новинки пока не раскрываются.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:04

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