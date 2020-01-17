Аналитики рассказали о предпочтениях россиян при покупках смартфонов





Во время проведения изыскания эксперты исследовали спрос на смартфоны, воспользовавшись материалами «Яндекс.Маркета». Отмечается, что пользователи по большей мере искали устройства с учетом объёма накопителя. Свыше 30% всех интересных смартфонов имели ПЗУ на 64 Гб. Продукты с памятью в 128 Гб заняли долю в 23%, а устройства с 32 Гб - 20%. Параметр ОЗУ также играл определённую роль. По большей мере выбирали девайсы, получившие 4 Гб оперативной памяти. На их долю приходится 32% всех переходов потенциальных покупателей на страницы конкретных товаров.Как отмечается в материалах аналитиков, почти 50% переходов совершены к товару с ценником до 16,3 тысяч рублей. Наиболее востребованными производителями минувшего года оказались Xiaomi с показателем 30% от всего количества переходов, Samsung – с долей в 20%, а также Apple – порядка 16% всех переходов. Лидером среди устройств оказался Xiaomi Redmi Note 7, следом идут Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone Xr.