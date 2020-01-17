АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.66 USD 61.57
Курс валют на 17.01.2020

Актёр Милош Бикович скрывает свою невесту от публики

Актёр Милош Бикович скрывает невесту от широкой публики. Он стал известен благодаря комедии «Холоп», которая в течение недели проката получила 1 млрд рублей и обеспечила славу артисту.
Актёр Милош Бикович скрывает свою невесту от публики

Уроженец Сербии ранее снимался в сериале «Кухня» и других картинах российского производства. Теперь он готовится к съёмкам в сериале о Муслиме Магомаеве. Милош Бикович тщательно скрывает детали личной жизни. В начале развития карьеры он поддерживал отношения с актрисой Аглаей Тарасовой. Когда звезда сообщил об этом, внимание к паре стало крайне высоким, что вызвало недовольство актёра. В настоящее время, по словам Биковича, он свободен от каких-либо отношений.

При этом в интернете со ссылкой на сообщения источников из окружения актёра отмечается, что он больше года поддерживает роман с моделью Барбарой Таталович возрастом 23 года. Девушка проживет в Белграде и обучается по специальности «Современные коммуникации». Она получила незначительную роль в телесериале «Магомаев». Молодой избраннице предстоит вручить перед камерой артисту цветы за победу в песенном конкурсе.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ляйсан Утяшева кардинально поменяла …
Илон Маск назвал "трагедией" создаваемую NASA сверхтяжелую ракету…
Redmi Note 8 отправляют в Антарктиду для проверки…
Ксения Собчак после Куршавеля отдыхает на вилле стоимостью 1,5 млн в…
"Меня действительно не интересуют молодые девушки": Прохор Шаляпин раскрыл правду об отношениях с любимыми…
Американские медики предупредили об опасности куркумы для здоровья…
Людмила Поргина устроила скандал с предполагаемой любовницей Николая Караченцова в студии шоу “Секрет на…
Звезда "Дом-2" Маргарита Ларченко соблазняет Илью Яббарова новыми пикантными…
Египетский диетолог перечислил способы выведения лишней жидкости из…
Актёр Милош Бикович скрывает свою невесту от…
Канадские физики создали "сверхчеловеческие" клетки крови для борьбы с…
Федора Смолова подвергли травле в Сети после кадра с игроками…
Три песни негативно повлияли на судьбу Николаева и…
Бойфренд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян удивил идеальной эпиляцией…
Ученые описали наблюдения за кошками, поедавшими человеческие останки на полигоне в…
Игорь Николаев поделился детским фото в честь…
Ученые доказали, что улыбка Моны Лизы на картине Леонардо Да Винчи оказалась…
Медики: Ежедневное употребление легких салатов снижает риск развития…
Игорь Николаев в эфире “Вечернего шоу с Аллой Довлатовой” признался, что не общается с первой женой Еленой…
Минобороны рассекретило документы о процессе освобождения…
Фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд впервые выйдет на сцену после длительной…
Медики назвали самые полезные продукты для…
В возрасте 95 лет скончался сын Джона…
Соловьев вступил в перепалку с историком Амнуэлем в прямом эфире из-за…
Сергей Лазарев рассказал, по какой причине отписался от коллег в Instagram и закрыл…
Анна Плетнева похвасталась сексуальной фигурой в топе с…
НТВ покажет документальный фильм о путешествии Деда Мороза по городам…
Актриса из «Моей прекрасной няни» Екатерина Дубакина вспомнила о работе с…
Просмотреть все новости