Актёр Милош Бикович скрывает свою невесту от публики

Уроженец Сербии ранее снимался в сериале «Кухня» и других картинах российского производства. Теперь он готовится к съёмкам в сериале о Муслиме Магомаеве. Милош Бикович тщательно скрывает детали личной жизни. В начале развития карьеры он поддерживал отношения с актрисой Аглаей Тарасовой. Когда звезда сообщил об этом, внимание к паре стало крайне высоким, что вызвало недовольство актёра. В настоящее время, по словам Биковича, он свободен от каких-либо отношений.При этом в интернете со ссылкой на сообщения источников из окружения актёра отмечается, что он больше года поддерживает роман с моделью Барбарой Таталович возрастом 23 года. Девушка проживет в Белграде и обучается по специальности «Современные коммуникации». Она получила незначительную роль в телесериале «Магомаев». Молодой избраннице предстоит вручить перед камерой артисту цветы за победу в песенном конкурсе.