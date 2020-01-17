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Соловьев вступил в перепалку с историком Амнуэлем в прямом эфире из-за Польши

Владимир Соловьев вступил в перепалку с историком Григорием Амнуэлем во время съёмок в прямом эфире. Причиной стали события, вызванные политикой Польши.

Ссора Соловьёва и Амнуэля возникла после слов историка, не согласившегося с мнением оппонента по поводу необходимости принесения Польшей извинений за пострадавших пленных граждан СССР. Он пробовал оправдать жестокость по отношению к советским дипломатам, подчеркивая события как результат мести.

Соловьёв поинтересовался, оправдывает ли историк лиц, которые «убивали в Катыни», поскольку их семьи были замучены в Польше во времена 20-х годов прошлого века. При этом телеведущий подчеркнул, что эта страна намеревалась совершить удар по россиянам совместно с фашистской Германией. Амнуэль пробовал оправдать действия, предпринятые Варшавой. Он отметил, что Польша действовала как противник «коммунистического террористического» режима, но не враг СССР. После этих слов у Соловьева возникла чрезмерно эмоциональная реакция. Телеведущий поинтересовался, каким именно был режим маршала Юзефа Пилсудского, если нельзя называть его террористическим, сообщает ПолитЭксперт.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:32

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