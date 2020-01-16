На “Дом-2” обсуждают возможный уход семьи Ольги Рапунцель с проекта





Известно, что подобные разговоры начали распространяться после того, как Илья Яббаров вместе со своей девушкой Анастасией Голд пытался заселиться в дом участников шоу “Спаси свою любовь”. В итоге было подмечено, что мест нет, а значит кому-то придется точно покинуть проект. Во время собрания к единому решению участники прийти так и не смогли. В итоге все поняли, что придется проводить голосование, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе.Тем не менее, Дмитрий Дмитренко отметил, возможно, именно их семье придется уходить, хотя говорят и о том, что они могут переехать жить к Алене Рапунцель и их маме Татьяне Владимировне.Стоит отметить, что ранее Ольга Рапунцель одержала победу в конкурсе “Человек года”, а это значит, что у пары в любом случае за периметром уже есть свое жилье, но решатся ли звезды телестройки уйти - пока неизвестно, ведь Ольга Рапунцель ждет второго малыша.