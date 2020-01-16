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"Когда что-то пошло не так": Ольга Бузова показала забавные снимки у бассейна

Телеведущая и певица Ольга Бузова в своем микроблоге в Instagram показала забавные снимки, которые сделала в Таиланде во время отпуска. Звезда объяснила, что хотел сексуально выйти из бассейна, но что-то пошло не так.
"Когда что-то пошло не так": Ольга Бузова показала забавные снимки у бассейна

Телеведущая Ольга Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян после отдыха в Куршевеле направились в Таиланд, где проводят время вместе на вилле с открытым бассейном. Влюбленные знаменитости показывают яркие фото и видео, делятся с фолловерами забавными и смешными роликами.

Теперь же Ольга Бузова решила опубликовать для своих поклонников несколько снимков возле бассейна. При этом в кадре знаменитость выглядит достаточно забавно, пытаясь подняться из воды. В описании к кадру исполнительница отметила: "Когда хотела выйти сексуально из бассейна, но что-то пошло не так".

Поклонники поспешили поддержать звезду, ведь она не скрывает, что счастлива в новых отношениях, а в блогера Давида Манукяна влюблена "до дрожи". Буквально вчера молодой человек опроверг все слухи о том, что за отдых платит его избранница, объяснив, что всегда и везде за девушек платил он сам, и роман с Бузовой не является исключением.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:56

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