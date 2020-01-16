Финалист 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов рассказал, как из-за трусости потерял возлюбленную





Александр Кинжинов рассказал, что благодаря участию в телешоу он смог побороть депрессию и освободиться от пагубной привычки, но ему всё также больно при воспоминании о любимой. Известно, что его невеста погибла под колесами автомобиля. По словам таролога, он смог предвидеть её смерть, однако побоялся рассказывать и решил порвать отношения. Через некоторое время ему стало известно, что девушка умерла. Участник заявляет, что очень сожалеет о своём поступке и не может простить себя за трусость. Большинство людей, которые наблюдают за происходящим на шоу, уверены, что на «Битве экстрасенсов» всё не правда, однако Александр Кинжинов утверждает, что это не так.Таролог рассказывает, что организаторы проекта строго относятся к соблюдению правил, а участники узнают о заданиях не раньше, чем появляются на площадке. Когда испытание проходило в другом городе, все они во время перемещения должны были ехать с завязанными глазами. Операторам также не разглашали маршрут следования. Повязки снимали только в номере гостиницы. До начала съёмки каждого участника сопровождал отдельный человек, следящий за тем, чтобы никто между собой не контактировал. Необходимо было пребывать в номере на протяжении всего дня и выходить только на съёмочную площадку, когда пригласят.