Верующие призвали лишить Ивана Урганта гражданства РФ из-за провокационного поздравления 7 января

Отмечается, что Ургант глумился над традициями христианства. «Сорок Сороков представляет себя как объединяющая платформа для православных верующих. Активисты создали петицию, которая собрала 3,5 тысячи подписей. В претензии описывается приглашение Иваном Ургантом гостей, поддержавших «кощунственные шутки».Жерара Депардье составители петиции обозвали богохульником и гомосексуалистом. Музыканта с псевдонимом Джизус от английского написания «Иисус» верующие считают образцом пропаганды деструктивного образа жизни. Дополнительно «Сорок Сороков» выражают недовольство показанной пародией на икону с изображением рождения Иисуса Христа.