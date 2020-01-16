Верующие призвали лишить Ивана Урганта гражданства РФ из-за провокационного поздравления 7 января
Верующие активисты в составе движения под названием «Сорок Сороков» призывают лишить Ивана Урганта гражданства РФ. Их возмущение провоцировал выпуск передачи от 7 января 2020 года, в эфире которой ведущий озвучил провокационное «поздравление».
Отмечается, что Ургант глумился над традициями христианства. «Сорок Сороков представляет себя как объединяющая платформа для православных верующих. Активисты создали петицию, которая собрала 3,5 тысячи подписей. В претензии описывается приглашение Иваном Ургантом гостей, поддержавших «кощунственные шутки».
Жерара Депардье составители петиции обозвали богохульником и гомосексуалистом. Музыканта с псевдонимом Джизус от английского написания «Иисус» верующие считают образцом пропаганды деструктивного образа жизни. Дополнительно «Сорок Сороков» выражают недовольство показанной пародией на икону с изображением рождения Иисуса Христа.
Отмечается, что Ургант глумился над традициями христианства. «Сорок Сороков представляет себя как объединяющая платформа для православных верующих. Активисты создали петицию, которая собрала 3,5 тысячи подписей. В претензии описывается приглашение Иваном Ургантом гостей, поддержавших «кощунственные шутки».
Жерара Депардье составители петиции обозвали богохульником и гомосексуалистом. Музыканта с псевдонимом Джизус от английского написания «Иисус» верующие считают образцом пропаганды деструктивного образа жизни. Дополнительно «Сорок Сороков» выражают недовольство показанной пародией на икону с изображением рождения Иисуса Христа.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:54