Максим Дунаевский собирается сыграть свадьбу в восьмой раз

В эфире программы “Судьба человека” Максим Дунаевский откровенно рассказал, что в его жизни появилась любимая женщина по имени Алла. Она является музыковедом и кандидатом наук, а также сопровождает своего избранника на всех мероприятиях. Пара вместе уже третий год и в ближайшее время влюбленные собираются пожениться. При этом из сердца композитора не уходит бывшая жена Марина Рождественская. В этом браке у Дунаевского родилась дочь, которая недавно окончила обучение в школе.Композитор отметил, что причина расставания с седьмой женой кроется не в другой женщине, поскольку он меньше всего похож на легкомысленного человека. Артист подчеркнул, что ничего вернуть уже нельзя, но он с благодарностью будет помнить о проведенных вместе годах.