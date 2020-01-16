Алена Хмельницкая удивила молодым видом на пляжном снимке без макияжа
Алена Хмельницкая в настоящий момент находится на Бали, о чём активно рассказывает своим подписчикам в социальной сети Instagram. На очередном снимке без макияжа знаменитость удивила фанатов молодым видом.
Известно, 12 января Алена Хмельницкая отметила свой день рождения. 49-летие звезда встретила на острове Бали в компании возлюбленного. Проводя время с бизнесменом Александром Синюшиным, актриса чувствует себя абсолютно счастливой, о чём сообщает своим фанатам в микроблоге. В свежей публикации она решила отказаться от любых фильтров и макияжа, представ перед пользователями Сети в естественном виде. Сама знаменитость призналась, ей ещё неделю наслаждаться тропическим климатом. Фанаты отметили, что отдых пошёл кумиру на пользу. Артистка и ранее выделялась на фоне сверстниц, а теперь просто поражает молодым видом.
Многие поспешили написать хозяйке аккаунта комплимент, а также поставить ей одобрительный лайк. Некоторые отметили, что на её коже не берётся загар, но Алена Хмельницкая не считает это недостатком и рада возможности сохранить естественный цвет лица и тела.
Известно, 12 января Алена Хмельницкая отметила свой день рождения. 49-летие звезда встретила на острове Бали в компании возлюбленного. Проводя время с бизнесменом Александром Синюшиным, актриса чувствует себя абсолютно счастливой, о чём сообщает своим фанатам в микроблоге. В свежей публикации она решила отказаться от любых фильтров и макияжа, представ перед пользователями Сети в естественном виде. Сама знаменитость призналась, ей ещё неделю наслаждаться тропическим климатом. Фанаты отметили, что отдых пошёл кумиру на пользу. Артистка и ранее выделялась на фоне сверстниц, а теперь просто поражает молодым видом.
Многие поспешили написать хозяйке аккаунта комплимент, а также поставить ей одобрительный лайк. Некоторые отметили, что на её коже не берётся загар, но Алена Хмельницкая не считает это недостатком и рада возможности сохранить естественный цвет лица и тела.
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:34