АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.37 USD 61.43
Курс валют на 16.01.2020

Алена Хмельницкая удивила молодым видом на пляжном снимке без макияжа

Алена Хмельницкая в настоящий момент находится на Бали, о чём активно рассказывает своим подписчикам в социальной сети Instagram. На очередном снимке без макияжа знаменитость удивила фанатов молодым видом.

Известно, 12 января Алена Хмельницкая отметила свой день рождения. 49-летие звезда встретила на острове Бали в компании возлюбленного. Проводя время с бизнесменом Александром Синюшиным, актриса чувствует себя абсолютно счастливой, о чём сообщает своим фанатам в микроблоге. В свежей публикации она решила отказаться от любых фильтров и макияжа, представ перед пользователями Сети в естественном виде. Сама знаменитость призналась, ей ещё неделю наслаждаться тропическим климатом. Фанаты отметили, что отдых пошёл кумиру на пользу. Артистка и ранее выделялась на фоне сверстниц, а теперь просто поражает молодым видом.

Многие поспешили написать хозяйке аккаунта комплимент, а также поставить ей одобрительный лайк. Некоторые отметили, что на её коже не берётся загар, но Алена Хмельницкая не считает это недостатком и рада возможности сохранить естественный цвет лица и тела.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На “Дом-2” обсуждают возможный уход семьи Ольги Рапунцель с…
Экс-участница проекта "Дом-2" Таня Охулкова поступила в университет и хочет стать магистром по…
Финалист 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов рассказал, как из-за трусости потерял…
"Когда что-то пошло не так": Ольга Бузова показала забавные снимки у…
Верующие призвали лишить Ивана Урганта гражданства РФ из-за провокационного поздравления 7…
Названы преимущества ремкомплекта для шины над…
Максим Дунаевский собирается сыграть свадьбу в восьмой…
Беременная жена Андрея Черкасова Кристина Ослина призналась, что попала в больницу из-за…
Алена Хмельницкая удивила молодым видом на пляжном снимке без…
В Индии официально презентовали смартфон Oppo…
Певец Шура примерил свадебное…
Светлана Иванова рассказала, как пришла в форму после…
Полуголая звезда “Дом-2” Милена Безбородова забралась на дерево на…
Медики рассказали о пользе и вреде интервального…
Тюнеры из ABT продемонстрировали свою версию Volkswagen…
“Удачи неудачникам”: Анастасия Волочкова снова закрыла комментарии в…
Новая знакомая уговорила Подкаминскую поддаться соблазну и нарушить…
Начались продажи гибридных универсала и кроссовера на основе Kia…
Звезда «Дом-2» Виктория Романец выложила в Instagram интимное место Антона…
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных обнажил торс перед…
Лера Кудрявцева показала, как проходит обучение ее годовалой дочери…
Компания Volkswagen рассказала о спецпредложениях на седан Polo в…
Адель смогла похудеть на 45 кг ради 7-летнего сына Анджело…
Дарья Жукова планирует сыграть грандиозную свадьбу с мужем-миллионером в…
Леди Гага после падения со сцены задумалась о рождении…
Медики из Индии рассказали о 7 продуктах для защиты организма от рака молочной…
Михаил Мишустин оказался автором музыки к нескольким песням Григория…
Дочь Пригожина попала в аварию во время поездки на…
Просмотреть все новости