Алена Хмельницкая удивила молодым видом на пляжном снимке без макияжа

Известно, 12 января Алена Хмельницкая отметила свой день рождения. 49-летие звезда встретила на острове Бали в компании возлюбленного. Проводя время с бизнесменом Александром Синюшиным, актриса чувствует себя абсолютно счастливой, о чём сообщает своим фанатам в микроблоге. В свежей публикации она решила отказаться от любых фильтров и макияжа, представ перед пользователями Сети в естественном виде. Сама знаменитость призналась, ей ещё неделю наслаждаться тропическим климатом. Фанаты отметили, что отдых пошёл кумиру на пользу. Артистка и ранее выделялась на фоне сверстниц, а теперь просто поражает молодым видом.Многие поспешили написать хозяйке аккаунта комплимент, а также поставить ей одобрительный лайк. Некоторые отметили, что на её коже не берётся загар, но Алена Хмельницкая не считает это недостатком и рада возможности сохранить естественный цвет лица и тела.