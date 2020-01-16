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Названы преимущества ремкомплекта для шины над “запаской”

Специалисты назвали преимущества наличия в багажнике автомобиля ремкомплекта для шин над использованием «запаски». Сегодня всё большее количество моделей не имеют места для размещения последней.
Названы преимущества ремкомплекта для шины над “запаской”

Для использования ремонтного комплекта, с иной стороны, много усилий не нужно, а весь процесс «первой помощи» транспортному средству куда проще, чем полная замена проколотой покрышки. Достаточно с помощью шланга присоединить баллончик к нужному колесу и докачать. Помимо герметика в шину попадает воздух, что возвращает давление к околонормальному показателю. Когда модель приводится в движение, герметик растекается, позволяя выявить прокол, закрывает его, а после твердеет.

Ремкомплект не окажет существенной помощи при действительно серьёзных повреждениях колеса, но подобные ситуации являются большой редкостью. При этом многие водители в городских условиях могут на протяжении многих лет возить «запаску», которая превращается в бесполезный балласт. Разумно брать её исключительно в дальние поездки, где расстояние до шиномонтажа остаётся весьма большим.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:48

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