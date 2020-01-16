Названы преимущества ремкомплекта для шины над “запаской”





Для использования ремонтного комплекта, с иной стороны, много усилий не нужно, а весь процесс «первой помощи» транспортному средству куда проще, чем полная замена проколотой покрышки. Достаточно с помощью шланга присоединить баллончик к нужному колесу и докачать. Помимо герметика в шину попадает воздух, что возвращает давление к околонормальному показателю. Когда модель приводится в движение, герметик растекается, позволяя выявить прокол, закрывает его, а после твердеет.Ремкомплект не окажет существенной помощи при действительно серьёзных повреждениях колеса, но подобные ситуации являются большой редкостью. При этом многие водители в городских условиях могут на протяжении многих лет возить «запаску», которая превращается в бесполезный балласт. Разумно брать её исключительно в дальние поездки, где расстояние до шиномонтажа остаётся весьма большим.