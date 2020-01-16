Полуголая звезда “Дом-2” Милена Безбородова забралась на дерево на Сейшелах

Милена Безбородова поехала на остров, чтобы отдохнуть от работы в “Дом-2”. В теплых краях она не только купается в океане, но и делает снимки в бикини. Безбородова показывает окружающим свое бесстрашие. Участница забралась ради удачного кадра на одно из деревьев. Снимок, где она лежит на вечнозеленом растении, звезда телестройки назвала: “Обезьянка”. Помимо этого молодая особа отметила, что любит активный отдых.Поклонники тут же принялись комментировать публикацию. Так, многие отметили, что звезда больше похожа на снимке на ленивца. Другие наоборот говорили о ее шикарной фигуре и о том, что от нее глаз не отвести.Стоит отметить, свой отпуск Милена Безбородова проводит вместе с любимым мужчиной Алексеем Безусом, который также своих поклонников систематически радует необычными кадрами.Напомним, что ранее Милена Безбородова показала на фотографии свою шикарную грудь, а также рассказала о пользе ананасов.