Полуголая звезда “Дом-2” Милена Безбородова забралась на дерево на Сейшелах
Звезда скандального телевизионного реалити-шоу “Дом-2” отдыхает на Сейшелах. Фотографию с отдыха, где она полуголая лежит на дереве девушка разместила в Сети.
Милена Безбородова поехала на остров, чтобы отдохнуть от работы в “Дом-2”. В теплых краях она не только купается в океане, но и делает снимки в бикини. Безбородова показывает окружающим свое бесстрашие. Участница забралась ради удачного кадра на одно из деревьев. Снимок, где она лежит на вечнозеленом растении, звезда телестройки назвала: “Обезьянка”. Помимо этого молодая особа отметила, что любит активный отдых.
Поклонники тут же принялись комментировать публикацию. Так, многие отметили, что звезда больше похожа на снимке на ленивца. Другие наоборот говорили о ее шикарной фигуре и о том, что от нее глаз не отвести.
Стоит отметить, свой отпуск Милена Безбородова проводит вместе с любимым мужчиной Алексеем Безусом, который также своих поклонников систематически радует необычными кадрами.
Напомним, что ранее Милена Безбородова показала на фотографии свою шикарную грудь, а также рассказала о пользе ананасов.
Милена Безбородова поехала на остров, чтобы отдохнуть от работы в “Дом-2”. В теплых краях она не только купается в океане, но и делает снимки в бикини. Безбородова показывает окружающим свое бесстрашие. Участница забралась ради удачного кадра на одно из деревьев. Снимок, где она лежит на вечнозеленом растении, звезда телестройки назвала: “Обезьянка”. Помимо этого молодая особа отметила, что любит активный отдых.
Поклонники тут же принялись комментировать публикацию. Так, многие отметили, что звезда больше похожа на снимке на ленивца. Другие наоборот говорили о ее шикарной фигуре и о том, что от нее глаз не отвести.
Стоит отметить, свой отпуск Милена Безбородова проводит вместе с любимым мужчиной Алексеем Безусом, который также своих поклонников систематически радует необычными кадрами.
Напомним, что ранее Милена Безбородова показала на фотографии свою шикарную грудь, а также рассказала о пользе ананасов.