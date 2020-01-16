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В Индии официально презентовали смартфон Oppo F15

В Индии состоялась официальная презентация смартфона Oppo F15. Девайс является аналогом модели A91 от того же производителя, но доступной за пределами рынка КНР.

Смартфон Oppo F15 оснащен дисплеем диагональю 6,4”, который занимает порядка 90% фронтальной панели. От мысли сделать устройство полностью безрамочным производитель отказался, поскольку в Индии подобные продукты не имеют большой популярности. Китайская версия устройства получила несколько иные параметры. К примеру, дисплей занимает 95% площади фронтально панели корпуса, а динамик и селфишот расположены сбоку в специальном вырезе.

В качестве модуля расчетных мощностей применяется чип Helio P70 от компании MediaTek. Объём ОЗУ составил 8 Гб, а ПЗУ - 128 Гб. Ключевой особенностью Oppo F15 называется базовая камера с разрешением в 48 Mpx и тремя объективами. Смартфон оснащен опцией быстрой зарядки и батареей на 4 тысячи мАч. В качестве программной среды используется Android Pie, что позволяет экономить расход энергоресурса, а также защитить батарею от избытка заряда. Стоимость Oppo F15 составил около $450. Данные о поставках смартфона на рынок РФ на сегодня отсутствуют.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:23

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