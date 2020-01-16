В Индии официально презентовали смартфон Oppo F15





Смартфон Oppo F15 оснащен дисплеем диагональю 6,4”, который занимает порядка 90% фронтальной панели. От мысли сделать устройство полностью безрамочным производитель отказался, поскольку в Индии подобные продукты не имеют большой популярности. Китайская версия устройства получила несколько иные параметры. К примеру, дисплей занимает 95% площади фронтально панели корпуса, а динамик и селфишот расположены сбоку в специальном вырезе.В качестве модуля расчетных мощностей применяется чип Helio P70 от компании MediaTek. Объём ОЗУ составил 8 Гб, а ПЗУ - 128 Гб. Ключевой особенностью Oppo F15 называется базовая камера с разрешением в 48 Mpx и тремя объективами. Смартфон оснащен опцией быстрой зарядки и батареей на 4 тысячи мАч. В качестве программной среды используется Android Pie, что позволяет экономить расход энергоресурса, а также защитить батарею от избытка заряда. Стоимость Oppo F15 составил около $450. Данные о поставках смартфона на рынок РФ на сегодня отсутствуют.