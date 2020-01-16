Светлана Иванова рассказала, как пришла в форму после родов

По признанию супруги режиссёра Джаника Файзиева, она во время вынашивания детей не набрала в весе. Вероятно, предполагает звезда, её пожалели дочери. Даже на максимальном сроке стрелка весов не поднималась выше отметки 55 килограмм. Светлана Иванова призналась, ей не пришлось ничего специально предпринимать для поддержания объёма талии, а лишь следить за количеством пищи, стараясь не переедать, пить больше воды, меньше есть сладкого и вести активный образ жизни, постоянно двигаясь. Вспомнила актриса и то, как снималась в телевизионном сериале "Разведчицы". Тогда она уже кормила грудью дочку, а по сценарию ей нужно было курить сигареты. Чтобы показать данный процесс, звезда использовала индийские травы, которыми заменяла табак. Этот запах 34-летняя знаменитость до сих пор не забыла.Светлана Иванова призналась, она не красит ногти, поскольку часто играет в исторических военных фильмах и хочет соответствовать образу. В "Тесте на беременность" у её персонажа также не может быть длинных ногтей из-за профессии. Стройных ног актрисы тоже не видно в кадре, так как это её личное пространство.