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Тюнеры из ABT продемонстрировали свою версию Volkswagen T6

Специалисты тюнинга из ателье ABT продемонстрировали собственную версию оформления экстерьера Volkswagen T6. Новинка получила турбированный дизельный двигатель TDI на 2 л мощностью порядка 150 «лошадок».

При этом силовая установка контроллера силового узла ABT Engine Control дала возможность форсировать силовой агрегат до 180 «лошадок». Специалисты тюнинга намерены продемонстрировать более мощные версии Volkswagen T6.1. В частности, речь идёт об установке двигателя производительностью 199 «лошадок». Альтернативой станет двигатель на 226 «лошадей».

Для текущей версии тюнингованного Volkswagen T6.1 за исключением повышения мощности подготовили пакет Bilstein. Он позволяет уменьшить высоту кузова авто на 40-70 мм. Вдобавок, имеются колёсные диски ABT с диаметром 19” чёрного цвета и альтернативой в виде глянцевых тёмных на 20”.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:00

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