“Удачи неудачникам”: Анастасия Волочкова снова закрыла комментарии в Instagram

Анастасия Волочкова посоветовала поклонникам перестать интересоваться ее личной жизнью, а присмотреться к политической ситуации в стране. Артистка предположила, что “затишье” могло спровоцировать всплеск интереса к ее купальникам, шпагату и фигуре. В связи с увеличением негативных комментариев в ее Instagram-аккаунте звезда отключила данную возможность, пожелав “неудачникам” жить своей жизнью. Свое обращение к публике балерина записала с пляжа на острове Пхукет, где позировала с собачкой на руках.В подписи к видео артистка отметила, что раньше не читала комментарии и никогда не гналась за количеством подписчиков. Волочкова дорожит признательностью поклонников, а также тем, что любит и является любимой.