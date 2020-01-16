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“Удачи неудачникам”: Анастасия Волочкова снова закрыла комментарии в Instagram

Анастасия Волочкова снова закрыла возможность оставлять комментарии на своей странице в Instagram, пожелав “удачи неудачникам”. Новое видео с отдыха на острове Пхукет балерина опубликовала в своем микроблоге.

Анастасия Волочкова посоветовала поклонникам перестать интересоваться ее личной жизнью, а присмотреться к политической ситуации в стране. Артистка предположила, что “затишье” могло спровоцировать всплеск интереса к ее купальникам, шпагату и фигуре. В связи с увеличением негативных комментариев в ее Instagram-аккаунте звезда отключила данную возможность, пожелав “неудачникам” жить своей жизнью. Свое обращение к публике балерина записала с пляжа на острове Пхукет, где позировала с собачкой на руках.

В подписи к видео артистка отметила, что раньше не читала комментарии и никогда не гналась за количеством подписчиков. Волочкова дорожит признательностью поклонников, а также тем, что любит и является любимой.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:54

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