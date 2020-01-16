Звезда «Дом-2» Виктория Романец выложила в Instagram интимное место Антона Гусева





Виктория Романец вместе со своим мужем находится на отдыхе в Сингапуре, а после пара намерена отправиться на Бали. В холодное время года большинство туристов привлекают именно теплые страны и экс-участники «Дом-2» не исключение. Ко всему многие заметили, что Антон любит показывать свое красивое теле публике. Он часто делает снимки в плавках или в полотенце. Однако многие подписчики, как раз не могут отвести глаз от того самого места.Для тех, кого интимное место Гусева очень интересует Романец и сняла новое видео. Она также подчеркнула, что ролик предназначен для женщин, которые задают очень много вопросов по этому поводу. Виктория отметила, что никому не стоит волноваться, потому что его орган с ними повсюду и на всех фото, а также видео в том числе.Напомним, что ранее Виктория Романец и Антон Гусев отдыхали в Сочи, там пара встречала Новый год.