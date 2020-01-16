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Начались продажи гибридных универсала и кроссовера на основе Kia Ceed

Стартовали продажи гибридных версий универсала и кроссовера на базе Kia Ceed. Модели получили силовые установки от Kia Niro, состоящие из ДВС на 1,6 л мощностью 140 «лошадок» и электродвигателя на 60 л.с.
Начались продажи гибридных универсала и кроссовера на основе Kia Ceed

В паре с гибридным узлом работает 6-секционная роботизированная трансмиссия. Kia Ceed Sportswagon и XCeed получат батареи ёмкостью 24,7 Ач. Чистая электрическая тяга позволит авто преодолеть до 60 км. Розетка для восполнения заряда аккумулятора размещена на левом переднем крыле транспортного средства.

Внешне гибридные версии XCeed и Kia Ceed Sportswagon несколько отличаются от ДВС за счет присутствия закрытых панелей по месту радиаторной решётки. Это сделано для уменьшения лобового сопротивления воздушного потока. При этом в целях охлаждения радиатора предусмотрены воздуховоды и отверстия в бампере.

В странах Европы для гибридных сборок моделей предусмотрена гарантия сроком 7 лет либо 150 тысяч км пробега, включая работу электрического привода и аккумулятора. Новинки в Германии предлагают с ценником в 34 тысячи евро. Первые экземпляры дилеры смогут получить к апрелю текущего года. При этом в РФ такие вариации доступны не будут.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:38

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