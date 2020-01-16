Начались продажи гибридных универсала и кроссовера на основе Kia Ceed





В паре с гибридным узлом работает 6-секционная роботизированная трансмиссия. Kia Ceed Sportswagon и XCeed получат батареи ёмкостью 24,7 Ач. Чистая электрическая тяга позволит авто преодолеть до 60 км. Розетка для восполнения заряда аккумулятора размещена на левом переднем крыле транспортного средства.Внешне гибридные версии XCeed и Kia Ceed Sportswagon несколько отличаются от ДВС за счет присутствия закрытых панелей по месту радиаторной решётки. Это сделано для уменьшения лобового сопротивления воздушного потока. При этом в целях охлаждения радиатора предусмотрены воздуховоды и отверстия в бампере.В странах Европы для гибридных сборок моделей предусмотрена гарантия сроком 7 лет либо 150 тысяч км пробега, включая работу электрического привода и аккумулятора. Новинки в Германии предлагают с ценником в 34 тысячи евро. Первые экземпляры дилеры смогут получить к апрелю текущего года. При этом в РФ такие вариации доступны не будут.