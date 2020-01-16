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Сын Елены Яковлевой Денис Шальных обнажил торс перед камерой

Сын актрисы Елены Яковлевой, 27-летний Денис Шальных, показал голый торс в Instagram. Звездный наследник похвастался спортивной фигурой и рассказал о тренировках.
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных обнажил торс перед камерой

Денис Шальных запечатлел себя перед зеркалом без футболки, показав мышцы и обилие татуировок. Сын Яковлевой преследует цель обзавестись серией снимков своей шеи, поскольку тренирует ее для увеличения объема. При росте 187 см он весит 96 кг и не знает, куда двигаться с такой формой. Наследник звезды чувствовал себя свободнее, когда весил 88-90 кг, поэтому решил сбросить лишние 6 кг.

Денис Шальных ежедневно выполняет кардиотренировки, но при этом позволяет себе включить в рацион фастфуд и шоколад. В зал он приходит трижды в неделю.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:30

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