Сын Елены Яковлевой Денис Шальных обнажил торс перед камерой

Денис Шальных запечатлел себя перед зеркалом без футболки, показав мышцы и обилие татуировок. Сын Яковлевой преследует цель обзавестись серией снимков своей шеи, поскольку тренирует ее для увеличения объема. При росте 187 см он весит 96 кг и не знает, куда двигаться с такой формой. Наследник звезды чувствовал себя свободнее, когда весил 88-90 кг, поэтому решил сбросить лишние 6 кг.Денис Шальных ежедневно выполняет кардиотренировки, но при этом позволяет себе включить в рацион фастфуд и шоколад. В зал он приходит трижды в неделю.