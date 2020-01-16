Лера Кудрявцева показала, как проходит обучение ее годовалой дочери Марии

Лера Кудрявцева наняла учителя своей младшей дочери, который прилагает все усилия для развития наследницы. На опубликованной в микроблоге звезды серии роликов запечатлен урок со специалистом, который учит Марию Макарову различать цвета и животных. Дочь артистки безукоризненно выполняет задания. Также она выполнила просьбу матери и самостоятельно покормила кота. Поклонники похвалили успешную работу ребенка, а также заметили, что Лера Кудрявцева гордится своей дочерью.Некоторые фолловеры отметили красивую внешность ребенка, обратив внимание на пышные ресницы.