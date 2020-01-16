Лера Кудрявцева показала, как проходит обучение ее годовалой дочери Марии
Лера Кудрявцева показала, как проходит обучение ее годовалой дочери Марии от хоккеиста Игоря Макарова. Новые видеозаписи телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.
Лера Кудрявцева наняла учителя своей младшей дочери, который прилагает все усилия для развития наследницы. На опубликованной в микроблоге звезды серии роликов запечатлен урок со специалистом, который учит Марию Макарову различать цвета и животных. Дочь артистки безукоризненно выполняет задания. Также она выполнила просьбу матери и самостоятельно покормила кота. Поклонники похвалили успешную работу ребенка, а также заметили, что Лера Кудрявцева гордится своей дочерью.
Некоторые фолловеры отметили красивую внешность ребенка, обратив внимание на пышные ресницы.
Лера Кудрявцева наняла учителя своей младшей дочери, который прилагает все усилия для развития наследницы. На опубликованной в микроблоге звезды серии роликов запечатлен урок со специалистом, который учит Марию Макарову различать цвета и животных. Дочь артистки безукоризненно выполняет задания. Также она выполнила просьбу матери и самостоятельно покормила кота. Поклонники похвалили успешную работу ребенка, а также заметили, что Лера Кудрявцева гордится своей дочерью.
Некоторые фолловеры отметили красивую внешность ребенка, обратив внимание на пышные ресницы.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:23