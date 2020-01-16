Дочь Пригожина попала в аварию во время поездки на такси
Дочь Иосифа Пригожина Даная попала в аварию на дороге во время поездки на работу. Она сообщила в Instagram, что утром на такси выехала за 1,5 ч до начала трудового дня.
Транспортное средство, на котором ехала молодая особа, пострадало от другого автомобиля. Знаменитость разместила в разделе «Истории» снимок, сделанный на месте ДТП. В аварийной ситуации никто не пострадал. При этом наследница испугалась из-за возникшей ситуации.
Дочь продюсера выразила обеспокоенность опозданием на работу в первый день. Она в срочном порядке вызвала другое такси. Подписчики выразили ей слова поддержки и поинтересовались самочувствием после попадания в ДТП. Дочь Пригожина отметила, что в полном порядке и поблагодарила всех за поддержку.
Транспортное средство, на котором ехала молодая особа, пострадало от другого автомобиля. Знаменитость разместила в разделе «Истории» снимок, сделанный на месте ДТП. В аварийной ситуации никто не пострадал. При этом наследница испугалась из-за возникшей ситуации.
Дочь продюсера выразила обеспокоенность опозданием на работу в первый день. Она в срочном порядке вызвала другое такси. Подписчики выразили ей слова поддержки и поинтересовались самочувствием после попадания в ДТП. Дочь Пригожина отметила, что в полном порядке и поблагодарила всех за поддержку.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:33