Дочь Пригожина попала в аварию во время поездки на такси

Транспортное средство, на котором ехала молодая особа, пострадало от другого автомобиля. Знаменитость разместила в разделе «Истории» снимок, сделанный на месте ДТП. В аварийной ситуации никто не пострадал. При этом наследница испугалась из-за возникшей ситуации.Дочь продюсера выразила обеспокоенность опозданием на работу в первый день. Она в срочном порядке вызвала другое такси. Подписчики выразили ей слова поддержки и поинтересовались самочувствием после попадания в ДТП. Дочь Пригожина отметила, что в полном порядке и поблагодарила всех за поддержку.